'Vaccini, bene l'azione del commissario Arcuri'

"La determinazione e la velocità sono importanti nella sacrosanta azione legale del commissario Arcuri contro Pfizer. E accanto a lui occorre far sentire che c'è il peso dell'intero Paese in tutte le sue articolazioni sociali e istituzionali. Bisogna dare un preciso segnale a chi ritiene di poter venir meno a precisi accordi commerciali che riguardano la salute dei nostri cittadini e la ripresa in sicurezza delle attività sociali e produttive". Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, a proposito delle dichiarazioni del commissario straordinario all'emergenza Covid Domenico Arcuri sull'istruttoria per l'azione contro Pfizer.