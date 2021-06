'Vaccini, continua il silenzio della Giunta Fedriga'

“Alle parole chiare e senza ambiguità del direttore dell’AsuFc continua a rispondere il silenzio del presidente Fedriga e della sua Giunta, che anzi promuovono a capo delle emergenze regionali chi fino a ieri definiva un’imposizione violenta l'obbligo vaccinale per i sanitari. Mai come oggi chi governa la Regione ha responsabilità di messaggi chiari che non si possono scaricare”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a proposito delle dichiarazioni del direttore dell’AsuFc Denis Caporale il quale ha definito “un pensiero personale dal quale non si dissocia soltanto il sottoscritto, ma la stragrande maggioranza del personale medico e sanitario dell'Azienda” le posizioni di Amato De Monte, direttore del Dipartimento di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Udine, nominato direttore della Sores Fvg.

“Diciamo grazie al coraggio e al senso di responsabilità - aggiunge l'esponente dem - della stragrande maggioranza dei nostri operatori sanitari. Ma servono messaggi chiari e netti da tutti, perché chi guida la Sanità regionale non può un giorno denunciare il rallentamento nei vaccini e il giorno dopo far finta di niente se le figure di vertice della nostra sanità, approvate dalla Giunta, mandano messaggi discordanti che - sottolinea Shaurli - certo non rassicurano e non invitano i nostri cittadini alla vaccinazione”.