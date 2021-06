'Vaccini, dai giovani un bel segnale di speranza'

“Un gran bel segnale di speranza ci arriva dai giovani, che stanno cominciando a vaccinarsi contro il Covid-19. Dobbiamo assolutamente aumentare la platea di chi si vaccina e i giovani sono una delle categorie più importanti, dopo aver pensato ad anziani e fragili”. Lo scrive su Twitter la presidente del gruppo Pd alla Camera dei Deputati Debora Serracchiani.

"È motivo di grandissima soddisfazione rilevare quanti giovani nella fascia 16-39, ieri, nel primo giorno in cui era loro possibile prenotare la vaccinazione, abbiano preso di mira le farmacie e il portale online della regione per mettersi in lista", ha detto Furio Honsell di Open Sinistra Fvg. "È la dimostrazione che i giovani non solo hanno fiducia nel metodo scientifico e ne hanno capito le strategie, ma soprattutto dimostrano un'alta sensibilità etica. I giovani prima di tanti adulti, hanno capito che ci si deve vaccinare oltre che per proteggere se stessi, soprattutto per proteggere gli altri ed evitare che anche infezioni modeste per loro possano facilitare lo sviluppo di varianti pericolose".

"È molto incoraggiante - conclude Honsell - che le nostre generazioni più giovani oltre a non essere dei "terrapiattisti della vaccinazione" abbiano anche un alto senso etico di responsabilità civile. Possano essere di esempio a tutti!"