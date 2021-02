'Vaccini, dimenticati gli Over 90'

"Chiediamo notizie chiare e certe sul piano vaccinale in città: abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da cittadini e letto sui quotidiani di grandi problematiche in fase di prenotazione del vaccino. La regione dal 10 di febbraio ha dato avvio alla campagna vaccinale per gli Over 80, peccato che le persone Over 90 non siano ancora state chiamate da nessuno". Lo affermano i consiglieri comunali di opposizione e componenti la III commissione Politiche Sociali Eleonora Meloni, Simona Liguori, Riccardo Rizza, Domenico Liano e Giovanni Marsico dopo aver depositato un question time indirizzato al Sindaco e alla giunta di Udine sul piano vaccinale.

"Ci sono molti over 90 che non solo non sono mai stati contattati dall'azienda sanitaria, ma che per prenotare il vaccino si sono dovuti organizzare da soli chiamando il CUP o recandosi personalmente in farmacia, in taluni casi ricevendo appuntamenti a metà aprile con somministrazione direttamente nei locali dell'ospedale. Com'è possibile che la Regione abbia dato avvio alla campagna per gli over 80, senza che le aziende si siano premurate di contattare singolarmente gli anziani over 90?".

"La situazione è la medesima - proseguono - anche per la fascia 80-89. Per questi motivi chiediamo di conoscere dettagliatamente i piani dell'AsuFc. Per capire come stanno approntando le telefonate ai cittadini più fragili, quali appunto gli anziani e anche i disabili, e capire quali siano le modalità per la somministrazione a domicilio".

"Infine, chiediamo all'Amministrazione comunale se abbia intenzione di sollecitare la Regione affinchè vengano inseriti nella Fase 2 anche i disabili a carico dei propri familiari unitamente ai loro caregiver, raccogliendo l'appello della Consulta Disabili del Fvg".

"La giunta Fedriga con generalità di data 19/02/2021 ha inserito soltanto le persone disabili ospiti delle strutture residenziali o semiresidenziali nella fase 2 del piano vaccinale" concludono i consiglieri.