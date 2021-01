'Vaccini, distribuire le dosi in base all'età e non ai residenti'

"La distribuzione del vaccino deve essere compiuta su base regionale tenendo conto del target individuato a livello nazionale e poi indicato alle Regioni e non rispetto alla popolazione residente". Lo ha chiesto il governatore della Regione Massimiliano Fedriga nel corso della riunione tra il Governo, il commissario straordinario Domenico Arcuri e i presidenti delle Regioni, per fare il punto sulla distribuzione dei vaccini in Italia.

"Se la distribuzione non avvenisse in base al target - ha spiegato Fedriga - il rischio è quello che in alcune zone dell'Italia non si riesca a coprire completamente la vaccinazione degli over 80, che è il secondo obiettivo individuato a livello nazionale, creando disuguaglianze territoriali basate su obiettivi non decisi dalle Regioni ma a livello centrale. Siccome riteniamo che sia corretto vaccinare prima le persone più anziane in quanto le più fragili, sosteniamo sia necessario proseguire con la distribuzione delle dosi in base alle priorità di target e non della popolazione residente".