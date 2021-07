'Vaccini e fake news, la Regione chiarisca il caso De Monte'

“Chiedo all’assessore alla Salute e al presidente Fedriga di convocare una conferenza stampa, una tra le tante, e di far chiarezza una volta per tutte sul ‘caso de Monte’. Lo hanno creato loro e ora spieghino ai cittadini di questa Regione, perché è inutile dire di combattere fake news e messaggi contraddittori se poi qui ne diamo uno alla settimana. Prima di cercare colpevoli nell’informazione chi ha responsabilità e ricopre ruoli centrali nella nostra sanità come De Monte dica finalmente e con chiarezza che non lascia più alcun dubbio ai cittadini di questa Regione se è stato o non è stato vaccinato, dove e con quale vaccino: lo dica lui in prima persona e in piena trasparenza, perché i fraintendimenti tutti lui li ha creati. Vi è un obbligo di legge per i sanitari e secondo me per chi coordina l’emergenza di questa Regione è obbligatorio anche far sapere se questo obbligo l’ha assolto come tutti gli altri. E forse, magari non è un obbligo, ma potrebbe anche dire se siamo tutti comuni mortali che si fidano delle Indicazioni della scienza e dei nostri medici o c’è qualcuno che può andare chissà dove a farsi il vaccino che più gli piace anche se non riconosciuto dall’ema. Se preferisce invece assumere stuoli di avvocati per i suoi interessi privati e personali e’ ovviamente libero di farlo ma nella situazione che stiamo vivendo sono solo affari suoi ed a me e credo ai cittadini interessa meno di zero. Non ci serviva l’ennesimo l’exploit di De Monte proprio nei giorni in cui cresce il timore per la variante Delta, in cui medici e ricercatori chiedono attenzione e ribadiscono chiaramente che se ne esce solo con il vaccino, nei giorni in cui la politica discute di utilizzare il green pass e l’avvenuta vaccinazione. Non ci serviva nemmeno che qualcuno chiedesse squadre di investigatori per trovare i ‘colpevoli’… di una notizia. Le squadre facciamole piuttosto per riaprire in sicurezza le scuole, per recuperare la bassa percentuale di vaccinati over 60 o per convincere i sanitari riluttanti forse anche grazie a questi cattivi esempi".

Così il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che il Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Udine nominato a capo del Sores Amato De Monte ha preannunciato denuncia-querela in merito alla diffusione della notizia della sua presunta vaccinazione con un siero cinese.

“La comunità regionale non ha bisogno delle insensate polemiche di un dirigente apicale del servizio sanitario regionale, degli attacchi al presidente nazionale dell’Ordine dei Medici, all’on. Lorenzin che esercita la prerogativa dell’insindacabilità. Pretestuosa la caccia a presunte ‘talpe’. Tutto questo non accade per caso e va addebitato all’inerzia del presidente Fedriga, che mette a rischio l’efficacia della campagna vaccinale e l’operatività del sistema socioeconomico della regione”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) che interviene, assieme al componente della commissione Paritetica Stato-Fvg Salvatore Spitaleri, sull’annuncio di un’azione giudiziaria di Amato De Monte dopo che è stata diffusa la notizia che si era vaccinato con un siero cinese.

“Non si scarichi sui tecnici il problema perché – aggiunge Spitaleri - ormai il caso De Monte non è una speculazione tra parti politiche, è un tema di credibilità e di coerenza e la decisione spetta al presidente Fedriga e all'assessore alla salute Riccardi. Mentre costoro si affannano ad invertire i deludenti risultati della campagna vaccinale del Friuli Venezia Giulia, che è in fondo alle classifiche nazionali ed esposto al rischio di essere travolto di un’altra ondata, una reazione ragionevole del direttore dell'ARCS Tonutti all’inadeguatezza del dott. De Monte sarebbe la risoluzione dell’incarico di direttore del Sores”.