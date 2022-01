'Vaccini e tamponi, siamo al limite delle possibilità'

"E’ normale che su numeri importanti di vaccinazioni erogate ogni giorno ci siano dei rinunciatari, ma quando le quote raggiungono anche il 10% di assenza bisogna fermarsi a riflettere", lancia l'allarme il segretario generale della Uil Flp Fvg, Luciano Bressan.

"Che parte dell’utenza non sia nelle condizioni sanitarie ottimali per sostenere la vaccinazione è giustificato dalla elevata contagiosità di Omicron e dalla sintomatologia influenzale tipica della fredda stagione. Chi, invece, rimane incerto o si fa beffa del sistema dovrebbe pensarci. Non è corretto nei confronti di chi chiede la vaccinazione ma deve aspettare il proprio turno, per il danno economico procurato, che ricade poi sul cittadino, e soprattutto per il personale che, ormai stremato da anni per l’enorme risposta che quotidianamente deve sostenere, con organici ridottissimi, deve comunque vaccinare, in orario straordinario".

"Da tempo, infatti, non è fattibile sostenere l’attività vaccinale che consiste non solo nella somministrazione ma nella visita, accettazione, diluizione, certificazione e invio dei dati nel sistema che, poi, darà il famoso Green Pass con turni esclusivamente predisposti per la seduta vaccinale e, quindi, si ricorre esclusivamente a personale in extra orario lavorativo".

"Non sicuramente migliore la situazione dei centri dedicati allo screening. Anche i tamponi richiedono un enorme quantitativo di personale dedicato per dare una risposta il più veloce possibile all’utenza. Sentiamo quotidianamente le lamentele per il dilungarsi dei tempi di risposta, mentre nessun elogio per le persone che, da anni, si dedicano a questa attività. Penso sia visibile a tutti come gli infermieri rimangano per ore bardati, in piedi, al freddo, alla pioggia, al vento che spesso crea difficoltà perfino a muovere le dita. Incuranti le auto che arrivano nei drive-in non spengono nemmeno i motori quando si avvicinano agli infermieri per farsi eseguire il tampone", continua Bressan.

"Purtroppo non ci sono possibilità di munirli di guanti per riscaldarsi o di stufe esterne. Nessuno pensa a quanto lavoro rimane dopo l'esecuzione: dal laboratorio alla risposta, alla ricerca dei contatti… Lo Stato e la Regione hanno finanziato l’attività svolta in lavoro straordinario per l’anno 2021 destinate esclusivamente ai vaccini e alla sorveglianza. Mentre per ospedali e servizi territoriali, nonostante l’utilizzo esclusivo delle risorse aggiuntive regionali, non sarà sufficiente l’importo stanziato per garantire le progettualità. Ribadiamo la necessità di un ulteriore finanziamento dalla Regione/Stato per l’anno in corso. Chiediamo, inoltre, responsabilità da parte dei cittadini e riconoscimento al personale dopo tanto sacrificio", conclude il segretario Uil Flp.