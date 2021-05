'Vaccini, Fvg terz'ultima in Italia per somministrazioni'

“Nonostante le prenotazioni per gli over 50 sembrino buone per cui va detto un grande grazie ai cittadini della regione, gli ultimi dati ci dicono che nella percentuale fra dosi consegnate e somministrate siamo al terz'ultimo posto, peggio di noi fanno soltanto Sicilia e Sardegna. Le classifiche ci interessano poco e come sempre il presidente Fedriga avrà una scusa buona o magari ci diranno che è solo colpa dei cittadini, come già successo. Stonata l’esibita soddisfazione del presidente e dell’assessore alla Salute”. Così il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, analizzando i dati diffusi dal ministero della Salute e aggiornati alle 17.21 di ieri, in base ai quali il Friuli Venezia Giulia, con l’81,2% si colloca al terz’ultimo posto tra le Regioni con la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione, dopo Sardegna (79%) e Sicilia (78,8%).

“Questi dati ci dicono che c'è molto da migliorare per quanto spetta fare alla Regione ed è davvero insopportabile – sottolinea Shaurli - che si riparta con le polemiche contro il governo, su orari o parametri che non ci vanno bene: è una pantomima che va avanti da oltre un anno”.

“Per Fedriga non c'è stato alcun problema – ricorda il segretario dem - a dire come niente fosse, in piena prima ondata ‘venite a sciare in Fvg Covid free’, poi ‘chiudiamo le scuole prima di altri’, poi ancora, prima della terribile terza ondata che ha visto in Regione record di decessi e contagi, ‘tutti in piazza a chiedere di aprire le sera’, dopo ‘i colori non vanno bene’ e il giorno successivo ‘i cittadini sono irresponsabili’. Ora non va più bene l'indice di contagio: Fedriga si decida finalmente - conclude Shaurli - a dare messaggi coerenti, lavori a quello che gli compete e permetterà progressive e maggiori aperture”.