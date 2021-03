'Vaccini, l'obbligo per i sanitari doveva già essere realtà'

"La salute è un diritto, ma anche un dovere. E' l’ora di farla finita con il totem dell’articolo 32 della Costituzione. L’obbligatorietà del vaccino contro il Covid non dovrebbe essere argomento di discussione, ma una misura già varata. A partire proprio dai medici e dagli operatori sanitari, perchè vale la pena ricordare che a ogni lavoratore spetta l’onere di occuparsi della propria sicurezza e di quella degli altri soggetti". Lo scrive il senatore di Forza Italia e componente della commissione Giustizia Franco Dal Mas in un post su Facebook.

"E' un mio diritto quello di veder tutelato il mio stato di salute ricevendo prestazione sanitarie adeguate, ma è diritto di ogni altro individuo vedere il proprio stato di salute non messo a repentaglio da altri. A maggior ragione se questi sono coloro che sono chiamati a proteggere la salute, come i medici e gli infermieri", prosegue la riflessione ricordando poi come l'obbligo vaccinale non sia un inedito e quanto fu determinante una capillare campagna vaccinale per l'eradicazione della poliomielite.