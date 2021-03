'Vaccini, no a gara tra Regioni, si marci uniti'

"Di fronte a un’emergenza sanitaria come quella con cui stiamo convivendo da un anno, di fronte a una campagna vaccinale che deve marciare sempre più spedita trovo assurda la gara che si è innescata tra le regioni. Le classifiche non hanno senso, perché o ne usciamo fuori come Paese o rischiamo di non uscirne fuori. Bene ha fatto il presidente del Consiglio Draghi a evidenziare le differenze nei criteri di somministrazione dei vaccini, causate dai primi indirizzi nazionali evidentemente non abbastanza puntuali. Un cambio di marcia c’è già stato, mai come oggi è fondamentale che tutte le regioni marcino compatte e unite con un obiettivo condiviso: vaccinare tutti nel più breve tempo possibile, proteggendo in primis le persone che più rischiano per le conseguenze di questo maledetto virus", scrive in una nota la coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino a nome della delegazione parlamentare azzurra del Friuli Venezia Giulia.