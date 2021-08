'Vaccini, se i dati lo richiedono non esitare sull'obbligo'

“L’obiettivo di raggiungere l’80% di persone vaccinate entro fine settembre sembra raggiungibile ma se fallisse, non dobbiamo esitare ad imporre l’obbligo vaccinale", commenta Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia.

"Il Green Pass ha aiutato, ma non si possono utilizzare soluzioni tampone come la proroga della sua durata - per guidare serve la patente, col foglio rosa lo si può fare solo accompagnati - anche alla luce dei dati secondo cui la copertura vaccinale scema col passare dei mesi. La politica può e deve valutare gli aspetti legali, e costituzionali, dell’imposizione, ma ormai sono giunti pareri eminenti, anche da ex giudici e componenti della Consulta, secondo cui la vaccinazione obbligatoria rispetterebbe il dettato della Carta".

"Del resto, è dato evidente che il vaccino riduce fin quasi allo zero il rischio di morte per Covid, mentre la presunta lesione della libertà di non dovere essere vaccinati o sottoposti a limitazione di movimento o attività, si scontra con i principi fondamentali costituzionali che richiedono l'adempimento di doveri verso la collettività. E’ auspicabile che la comunità scientifica, in fretta, giunga a conclusioni maggiormente condivise riguardo la decisione sulle classi di età da coinvolgere e sulla data da cui imporre l’eventuale obbligo, anche in base alle prenotazioni giunte alle regioni. Saremo liberi solo quando la popolazione italiana sarà interamente, o quasi, vaccinata”, conclude Dal Mas.