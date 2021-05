'Vaccini, serve una spinta forte sulla campagna'

"Sul fatto che la campagna vaccinale abbia bisogno di una maggiore spinta siamo tutti d'accordo, viste le basse adesioni soprattutto nella fascia dei cinquantenni e considerato che è la strada per uscire dalla pandemia. Per questo chiediamo a Fedriga di concentrarsi su una massiccia campagna di promozione istituzionale su giornali, radio, tv e sui social". Lo afferma il capogruppo del Pd, Diego Moretti commentando l'aggiornamento fatto oggi dal presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, insieme all'assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, sull'andamento della campagna vaccinale anti covid-19 in Friuli Venezia Giulia.

"Questioni riguardanti colori e parametri hanno certo il loro peso ma non si perda tempo in polemiche superflue, questo ora ha poco significato e l'esempio della Sardegna ne è la prova. Ci riconosciamo nelle parole del presidente Draghi, riaprire in sicurezza e con gradualità”.

Secondo Moretti, "non è accettabile che il Fvg, dopo quello che ha vissuto in questo ultimo anno e in particolare da novembre in poi, si trovi in una situazione di così bassa adesione alla campagna vaccinale. La diffidenza va affrontata e vinta sul piano culturale raggiungendo quante più persone possibile. Certamente non si tratta di convincere i no vax e negazionisti che, dopo aver attaccato Riccardi, anche oggi hanno dato dimostrazione dei loro ignobili metodi, insultando via social Fedriga al quale, su questo tema, diamo il nostro sostegno".