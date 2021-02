'Vaccini? Un percorso a ostacoli per gli anziani'

"Code interminabili fuori dalle farmacie, lunghe attese al telefono per poi essere mandati, in diversi casi, in ogni angolo del distretto sanitario e questionari spesso troppo complicati per essere compilati in autonomia. Quella che doveva essere la fascia di popolazione più tutelata in questa campagna vaccinale anti Covid, gli over 80, si sono trovati invece di fronte a un percorso a ostacoli con situazioni di sicurezza non esattamente coerenti con la loro condizione di fragilità". A denunciarlo, in una nota, sono i consiglieri regionali del Pd, Mariagrazia Santoro e Franco Iacop, firmatari di due interrogazioni riguardanti la vaccinazione per le persone over 80 e per i soggetti fragili e le vaccinazioni anticovid a domicilio per anziani over 80.

"Sono continue - sottolineano i due consiglieri - le segnalazioni di molti anziani che devono ricorrere all'aiuto dei medici di base per compilare i questionari per le vaccinazioni, che non riguardano solo le informazioni anagrafiche, ma anche storia e casistica medica. Peccato che in questa campagna vaccinale, nonostante gli annunci, la giunta Fedriga abbia tenuto fuori i medici di base, coloro che ora sono i primi ad aiutare gli anziani catapultati in situazioni di assoluta caoticità", affermano ancora Santoro e Iacop. Che chiedono "chiarezza sulle modalità per svolgere le vaccinazioni domiciliari e i criteri adottati per individuare le persone fragili da raggiungere a domicilio".

Infine, conclude Santoro, "restano ancora troppi dubbi sulla campagna vaccinale sulle persone con fragilità e disabilità. Solo ieri l'assessore Riccardi ha incontrato la consulta disabili che da settimane sta chiedendo quali siano le priorità assegnate al mondo della disabilità, dal momento che contrariamente da quanto stabilisce il piano nazionale, non sono previsti i disabili in fase 2".

"Tra lunghe code fuori dalle farmacie, interminabili attese telefoniche e persone costrette ad andare in ospedale per ritirare i moduli da compilare, la campagna vaccinale a Pordenone è iniziata tra diversi disagi e criticità. Speriamo che un tempestivo intervento della Regione migliori la situazione", denuncia anche il consigliere dem Nicola Conficoni, componente della commissione Salute, firmatario di un'interrogazione con la quale chiede al vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, quali azioni intende adottare per superare i "disagi nella campagna vaccinale anti covid-19 a Pordenone".

"Nel distretto del Noncello - continua Conficoni - i vaccini vengono somministrati nell'ambulatorio di Torre, il cui raggiungimento è complicato dai lavori in corso in via Piave e via San Valentino. Per avere un appuntamento più ravvicinato nel tempo, inoltre, diversi residenti a Pordenone sono stati invitati a recarsi in altri distretti della Destra Tagliamento. Ci domandiamo se il servizio sia stato programmato correttamente, ovvero come mai non si sia deciso di eseguire le prestazioni nel più comodo e accessibile quartiere fieristico di viale Treviso".