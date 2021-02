'Varianti e scuola, servono interventi radicali ma puntuali'

Sul tema 'caldo' delle varianti Covid e delle scuole, interviene il segretario della Federazione italiana Medici Pediatri di Udine, Paolo Lubrano. “Le varianti sono più contagiose in tutte le fasce di età, compresa quella pediatrica che, finora, era stata relativamente risparmiata. Adesso anche tra i bambini fino a 10 anni ci sono più casi di positività, ma il rischio di malattia da Coronavirus nei più piccoli risulta invariato sia nella nostra regione sia in tutti i report internazionali. La malattia medio grave nella fascia pediatrica continua a essere un'eccezione”.

Molte regioni stanno ritornando alla Dad anche per elementari e medie, per colpa dei focolai provocati dalle varianti: secondo lei anche in Fvg si dovrebbe seguire questa linea per mettere in sicurezza i bambini e gli adulti? “Possono esserci situazioni locali che richiedono interventi radicali. Credo che la didattica a distanza e la chiusura delle scuole debbano essere, se possibile, evitate per le gravi conseguenze sulla salute psico-fisica dei bambini/adolescenti, con aumento delle patologie d’ansia e del disagio. Le decisioni spettano, comunque, ai responsabili sanitari e politici”.

In America hanno iniziato a sperimentare Pfizer anche sugli Under 16... “Aspettiamo la fine delle sperimentazioni, ma non dimentichiamo che, comunque, la fascia pediatrica continua a non essere la principale fonte di contagio e, sicuramente, a essere quella più risparmiata dalle conseguenze della infezione: nella scala delle priorità di vaccinazione rimarrà sicuramente in fondo”.

Che scenario prefigura per la prossime settimane? “E’ difficile fare previsioni, continuiamo a mantenere le sole abitudini sicuramente utili: mascherine e distanziamento”.

Anche in Friuli, non sono mancati casi di bambini - sopratutto alle elementari - che sono stati portati a scuola nonostante la febbre....“Fin da subito si è detto che è essenziale un'alleanza fiduciaria tra scuola e genitori. Se questa manca, spesso per le difficoltà in cui si trovano i genitori che lavorano, diventa tutto più complicato. Medici e pediatri devono continuare a suggerire i comportamenti più idonei, come da mesi stiamo facendo”.

Infine, sull'ipotesi d'introdurre la mascherina anche sotto i sei anni per tutelare chi lavora negli asili o nei nidi, il pediatra esprime un no categorico: “Nelle scuole materne e nei nidi la fase di socializzazione e di comunicazione sono fondamentali per la crescita dei piccoli. Creare barriere renderebbe inutile e forse dannosa la frequenza di queste strutture. Sarebbe meglio allora chiuderle, sapendo di creare enormi difficoltà alle famiglie e ai lavoratori”.