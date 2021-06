'Vicine a Federica Fogolin, ritirata dalla corsa a sindaco di San Vito'

Federica Fogolin, vicesindaco nella Giunta Di Bisceglie e in corsa per la fascia tricolore a San Vito al Tagliamento per il centrosinistra, ha ritirato la sua candidatura. Venerdì 4 giugno l’annuncio ufficiale, motivato con problemi di salute di un familiare. Alla base della decisione ci sono motivi personali che, dice, “da mamma mi obbligano a pensare prima di tutto alla mia famiglia”.

"Conosciamo i fatti solo per quanto è stato annunciato nel video pubblico. Noi, le donne del gruppo Uniti per il Futuro, che in queste elezioni è schierato in opposizione alla sinistra, sentiamo di esprimerle tutta la nostra solidarietà", si legge in una nota. "Con riferimento a quanto da lei dichiarato, dobbiamo riconoscere con amarezza che è sempre facile criticare una donna e mettere in discussione le sue scelte, mentre si accetta che gli uomini vadano avanti per la propria strada indipendentemente dalla famiglia o da comportamenti non del tutto consoni".

"La cosa più triste è che, da quanto si è capito, gli ostacoli siano stati posti da persone vicine e non da avversari", proseguono le donne del gruppo Uniti per il Futuro. "Da quel mondo della sinistra, quindi, che da sempre si fa paladino della tutela dei cittadini e della difesa del ruolo delle donne nella società, salvo poi non attuarli pienamente. Anche qui a San Vito questi principi non vengono garantiti nei fatti. Ci si definisce progressisti ma, in realtà, si arretra verso il passato, quando alle donne spettava un solo ruolo, ben definito".

"Ci dispiace per la situazione difficile che sta vivendo la vice Sindaco. Le auguriamo il meglio per la vita famigliare. Noi vogliamo contribuire a un cambiamento di mentalità, che non esponga più le donne che hanno il coraggio di "metterci la faccia" a sostenere tutto il peso della responsabilità familiare e a sentirsi sole davanti agli attacchi e alle cattiverie. Nei nostri gruppi cerchiamo di dare opportunità alle persone, siano uomini o donne, in base alle singole aspirazioni e attitudini", si legge ancora.

"Il contributo delle donne è fondamentale per il valore aggiunto che il nostro punto di vista e la nostra sensibilità portano nelle situazioni più difficili. Viene spontaneo chiedersi se Federica Fogolin sia stata invece abbandonata nel momento più difficile, e perché. La gestione del Comune deve contare anche sulla presenza delle donne, perché solo lavorando assieme, uomini e donne possono migliorare questo nostro territorio e dare migliori servizi alla Comunità".