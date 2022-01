1 gennaio, due le nascite all’Ospedale civile di Tolmezzo

Due le nascite all’Ospedale civile Sant'Antonio Abate di Tolmezzo all’alba dell'1 gennaio: alle 2.10 Nora e, dopo poco più di un’ora, Andrea. In particolare Nora detiene anche il primato della prima nata in regione del 2022. L’anno sembra iniziare con i migliori auspici in un periodo storico in cui, purtroppo, ben altri sono stati i reparti degli ospedali sotto i riflettori.

L’amministrazione comunale di Tolmezzo interpreta questo come un segnale di futuro e di speranza e, in collaborazione con le attività commerciali cittadine “Pellegrina Gioielli” e “La Cicogna”, ha dato il benvenuto a Nora col tradizionale “dono al primo nato”, eccezionalmente esteso, vista la quasi contemporaneità dei due parti, anche al secondo.

Un reparto “Ostetricia e ginecologia” di alto livello quello di Tolmezzo, un fiore all’occhiello per attrezzature (con la possibilità di scegliere il parto in acqua), servizi (tra cui la garanzia dell’analgesia epidurale 24 ore su 24), competenza e professionalità.

A tutto lo staff di medici e infermieri l’amministrazione comunale, con orgoglio, augura un anno di grandi soddisfazioni, nella speranza che questo capodanno di lieti eventi, rappresenti realmente un’inversione di tendenza per la montagna friulana.

“Ritengo sia fondamentale, oltre che rimanere vigili su legittime preoccupazioni, soprattutto sostenere e supportare realtà di eccellenza del nostro territorio” ha commentato la vicesindaco di Tolmezzo Fabiola De Martino “come si sa siamo gente che lavora e tace, ma il lavoro va riconosciuto, anche e soprattutto per far sapere che ci siamo, siamo una terra accogliente e nel nostro reparto si trova un clima di familiarità e affetto che accompagnano le mamme in quello che resterà per sempre il momento più importante e delicato delle loro vite".

"Oltre ai migliori auguri a famiglie e operatori, voglio ringraziare di cuore la coordinatrice Cristina Gressani e tutto il personale per la resilienza nel mantenere un servizio di eccellenza nonostante le crescenti difficoltà legate al triste periodo che ancora ci troviamo ad affrontare: siete un esempio di tenacia e amore per il proprio lavoro, grazie a nome di tutta l’Amministrazione per quello che fate e per come lo fate”.