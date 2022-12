10mila passi di Salute, terzo bando per i Comuni

Si è tenuta ieri a Udine, presso la sede della Regione, la riunione dell’ Ufficio di Presidenza di Federsanità Anci Fvg. Nell’occasione sono state approfondite le proposte per il “Sistema regionale Salute Fvg” sul territorio e le sinergie tra i diversi soggetti della Rete del Sistema Sanitario e sociosanitario regionale, - associati- ancor più utili nei complessi momenti attuali, dopo il biennio dell’emergenza Covid-19 e con i problemi della notevole crescita delle bollette di energia e gas.

Inoltre, i componenti dell'Ufficio di presidenza hanno dato parere positivo, con voto unanime, sul testo del Terzo Bando per i Comuni Fvg in Movimento.10mila passi di Salute che sarà pubblicato online sul sito di Federsanità Anci e Anci Fvg dopo la condivisione del Direttivo regionale del 16 dicembre prossimo, nonché il programma del nuovo corso in materia di contabilità delle ASP - Aziende Pubbliche Servizi alla persone.

"Si tratta - ha dichiarato il presidente Giuseppe Napoli - di progetti, multisettoriali e pluriennali molto rilevanti per il coinvolgimento attivo dei Comuni e delle comunità locali del Fvg, per cui la Regione investe da qualche anno, progetti coordinati da Federsanità Anci Fvg, insieme alla Direzione centrale Salute, che di fatto attuano i principi dell’OMS e il Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 e rafforzano l'integrazione sociosanitaria e le sinergie con e per il territorio".

Di questi e altri temi e progetti si parlerà anche in occasione della prossima riunione del Comitato direttivo regionale in programma il 16 dicembre prossimo nel Municipio di Trieste.

Oltre al Presidente, Giuseppe Napoli, hanno partecipato alla riunione : il vice presidente, Antonio Poggiana, il sindaco di Gemona del Friuli, Roberto Revelant e Marco Terenzi (IRCCS E. Medea La Nostra Famiglia), il sindaco di Tavagnacco, Moreno Lirutti, i presidenti delle ASP "La Quiete" di Udine, Alberto Bertossi e ITIS di Trieste, Aldo Pahor e i direttori delle ASP di Pordenone, Giovanni Di Prima, di Trieste, Maria Teresa Agosti e "Muner dè Giudici" di Pradamano, Fabrizia Titon, nonchè la segretaria regionale di Federsanità ANCI FVG, Tiziana Del Fabbro.