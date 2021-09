120 anni di Alzheimer, le iniziative dell’Associazione De Banfield

1901 – 2021: risale a 120 anni fa l’intuizione del dottor Alzheimer che ha indissolubilmente legato il suo nome a una patologia che colpisce circa 58milioni di persone nel pianeta, un numero in rapida progressione con l’aumentare dell’età media della popolazione. In tutto il mondo il mese di settembre è dedicato a “chi dimentica”, un mese che si tinge idealmente di viola colore divenuto da tempo simbolo della malattia di Alzheimer.



Impegnata da oltre trent’anni sul fronte delle demenze e dell’Alzheimer, l’Associazione De Banfield onlus è particolarmente impegnata in queste settimane in attività di sensibilizzazione su questa patologia. Dopo aver consegnato lo scorso anno la panchina viola, all’inizio del Viale XX settembre, quest’anno altri “segni viola” saranno lasciati in città. Le attività proseguiranno fino alla fine del mese, ma importanti iniziative troveranno spazio e culmineranno il 21 settembre, Giornata Mondiale dell’Alzheimer: dall’inaugurazione del “Museo Schmidl Friendly” alla presentazione del libro “La nonna sul pianeta blu”, esito della seconda edizione del concorso letterario nazionale che vede Michela Marzano presidente di Giuria: tra i racconti contenuti nel libro, anche quello della vincitrice, l’attrice Daniela Poggi “Il mondo di Rosa”.