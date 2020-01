14 volontari all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

Dal 15 gennaio 14 volontari del Servizio Civile Nazionale iniziano l’anno di esperienza all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. Le sedi ospitanti, accreditate e attive in tal senso sin dal 2007, sono diverse: l’Ospedale di Tolmezzo, i Servizi Socioassistenziali della Carnia, il Presidio Ospedaliero di Gemona, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Le attività svolte variano a seconda della struttura e sono state scelte dai ragazzi stessi nella rosa dei progetti che annualmente l’Azienda presenta; accoglienza e accompagnamento nei Punti Informativi, analisi epidemiologiche e ricerche, comunicazione web e in generale con i cittadini, cura del progetto Un Libro per un Sorriso – book crossing.

Per 12 mesi e per 25 ore alla settimana la presenza delle ragazze (maggioranza, 11) e ragazzi (tre) acquisiranno conoscenze, competenze e, come accaduto spesso in passato, avranno degli orizzonti più chiari per le proprie scelte lavorative future. “Negli anni” riferiscono i responsabili aziendali “numerosi volontari alla fine dell’anno di Servizio Civile hanno intrapreso con consapevolezza percorsi formativi, poi conclusi con successo: corsi per operatore sociosanitario, corsi di laurea in infermieristica, psicologia, educatore professionale”.

Il rimborso è di 430 euro mensili, erogati direttamente dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri.