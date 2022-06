50esimo anniversario della Scuola di Neurologia di Trieste

La Clinica Neurologica di Trieste, nata nel 1972, festeggia il suo 50esimo Anniversario. È doveroso essere presenti e considerarla una data importante. La storia delle Neuroscienze a Trieste è fondamentale e sicuramente una delle basi su cui si è formata l’Università di Trieste, dove il neurologo acquisisce un orientamento clinico nell’ambito della neurologia dello sviluppo, nella cura dei malati neurologici o con complicanze neurologiche includenti le alterazioni del sistema nervoso centrale, periferico e del muscolo.

A tale proposto le scuole di Neurologia sono cresciute e soprattutto in questi anni sono diventate fondamentali anche nello studio delle patologie dell’invecchiamento, diventando uno dei grandi argomenti della neurologia e la formazione di specialisti è strategica per la gestione futura delle criticità in sanità.

La pandemia Sars-Cov2 e le emergenze hanno documentato l’importanza della Neurologia in questo periodo e reso indispensabile la formazione dei giovani. Le nuove terapie in tutti i settori della neurologia e l’importanza di una gestione più estesa della persona con patologia neurologica sarà l’obiettivo dei prossimi anni.