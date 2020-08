60 anni di matrimonio... con donazione all’Oncologia di San Daniele

Maria Perosa e Lucio Zanini di Villanova di San Daniele il 26 gennaio hanno festeggiato il loro 60esimo anniversario di nozze. Un traguardo che fa sognare, una storia d’amore lunga una vita.

Maria e Lucio, però, in occasione della loro ricorrenza, hanno pensato anche agli altri e hanno voluto aggiungere un atto di solidarietà, donando all’Oncologia dell'ospedale di San Daniele una somma in denaro con la quale sono stati allestiti dei poster fotografici nelle stanze in cui i pazienti effettuano le terapie e sono stati acquistati libri sull’assistenza infermieristica.

Nei giorni scorsi, c'è stata una piccola cerimonia per ringraziare questa coppia davvero speciale, alla presenza di tutti gli operatori dell’Oncologia, della dottoressa Raffaela Lanfrit e del dottor Alessandro Conte in rappresentanza della Direzione dell’ospedale di San Daniele. L’incontro è stata anche l’occasione per ringraziare Giampiero Pizzocaro e Michele Barazzutti che hanno donato le foto dalle quali sono stati ricavati i poster, che rappresentano alcuni scorci dei paesaggi del Fvg (una veduta dal Monte Cuar, la Pagoda di Lignano Sabbiadoro e un campo di girasoli nella cornice del castello di Villalta di Fagagna).

Un grande gesto d’amore che renderà un po' meno difficile il percorso di cura dei pazienti.