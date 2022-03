A 'Medicina alla portata di tutti' si parla di urologia

Venerdì 25 marzo alle 18 alla Biblioteca Comunale di Monfalcone si parla di urologia con Francesca Vedovo, Dirigente Medico UCO Clinica Urologica Trieste, e Giuliana Leucci, Dirigente Medico SC Urologia Gorizia, che si confronteranno con il pubblico su prevenzione, diagnosi e cura dell'incontinenza urinaria.

Le gocce della vergogna: l'incontinenza è una condizione spesso chiamata “malattia silenziosa” perché le persone che ne soffrono raramente ne parlano. Eppure si tratta di una patologia molto comune, che colpisce circa cinque milioni di italiani, ma la poca conoscenza dell’esistenza di trattamenti e la convinzione che sia una disfunzione irrimediabile e legata all’invecchiamento scoraggiano chi ne è affetto a discuterne col medico. Parlare di incontinenza è invece importante, perché con una corretta diagnosi si può curare un problema invalidante che rischia di inficiare la qualità della vita di chi ne è affetto.

Le dottoresse Vedovo e Leucci faranno un po’ di chiarezza su questa condizione, spiegandone le cause e gli esami necessari per poter fare diagnosi. Aiuteranno a comprendere come l’incontinenza urinaria possa essere trattata con successo, spesso attraverso la combinazione di più approcci: la rieducazione pelvica, la chirurgia e la terapia farmacologica sono tre strade perseguibili, spesso complementari tra loro. L’incontro è introdotto e moderato da Vanessa Nicolin, docente di Anatomia Umana all’Università di Trieste e coordinatrice della rassegna.

Medicina alla portata di tutti: Monfalcone in salute è promossa dal Comune di Monfalcone grazie alla collaborazione tra la Biblioteca Comunale di Monfalcone, il Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina AsuGi e l’Irrcs materno infantile Burlo Garofolo Regione Friuli Venezia Giulia.

Tutti gli incontri si svolgono nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Monfalcone. La partecipazione è gratuita, con prenotazione all’indirizzo biblioteca@comune.monfalcone.go.it o al numero 338.3772420 (anche Whatsapp).

In base alla normativa vigente, l’ingresso è consentito a coloro i quali sono in possesso di Green Pass rafforzato (da vaccinazione o avvenuta guarigione da Covid- 19). È inoltre necessario indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per tutto il tempo di permanenza in sala.