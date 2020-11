A Cimpello nuovo punto per i tamponi drive-in

“Abbiamo accolto la richiesta dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e della Regione – dichiara il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton – individuando in bia Malignani, all’ingresso della Zona Artigianale di Cimpello, in prossimità dell’intersezione con via Giovanni XXIII, il luogo dedicato ai tamponi Covid-19".

"L’area, per ragioni connesse sia alla collocazione al di fuori del centro abitato con ampio spazio disponibile, sia alla presenza di viabilità di collegamento che la rende agevolmente raggiungibile, si presta all’allestimento di un punto di prelievo in modalità ‘drive-in’, senza la necessità di scendere dall’auto".

"Abbiamo avanzato alla Protezione civile regionale una richiesta per la disponibilità di un gazebo e di un container a uso ufficio, della cui installazione e posizionamento si occuperà il Gruppo Comunale di Protezione civile, in modo da poter mettere a disposizione il tutto quanto prima all’azienda sanitaria e ai medici di base”.