A Cividale un corso gratuito per l'uso dei defibrillatori

Avviato oggi, a Cividale del Friuli, il primo corso gratuito per l’utilizzo dei defibrillatori pubblici. La sala giunta del Municipio ha accolto i primi sei iscritti al corso che il Comune, su iniziativa del vicesindaco Roberto Novelli, ha organizzato per una sessantina di persone tutti i lunedì mattina fino al 19 dicembre.

Cividale del Friuli, città cardio-protetta grazie alla presenza di numerosi defibrillatori pubblici installati di recente dall'Amministrazione anche grazie al contributo della BPC, ha messo a disposizione delle associazioni del territorio, della Protezione civile, degli agenti della Polizia Locale, degli stessi cittadini un corso di formazione per l'utilizzo consapevole dei defibrillatori già installati in città e presenti nelle palestre o altri immobili.

“Nei Paesi industrializzati l'arresto cardiaco costituisce una delle più importanti cause di mortalità ed è prevalentemente dovuto a cardiopatie ischemiche. L' ISTAT stima che in Italia le morti improvvise sarebbero circa 45.000 per anno. Per ogni minuto trascorso dopo l'arresto la possibilità di sopravvivenza del paziente scende del 10%. I primi 10 minuti vengono considerati "d'oro" al fine di un soccorso efficace – spiega proprio Novelli che sottolinea l’aspetto più importante di questa iniziativa - per fronteggiare l'arresto cardiaco sul territorio non è sufficiente potenziare i mezzi di soccorso, è importante addestrare più persone possibili in grado di intervenire con la massima rapidità possibilmente entro i primi 5 minuti”.

“L'importanza di una formazione di questo tipo va riferita soprattutto alla sempre crescente insorgenza di problematiche cardiovascolari, per cui un cittadino educato all'utilizzo del defibrillatore potrebbe essere in grado di rispondere con consapevolezza e lucidità a un'emergenza, accedendo alle apparecchiature installate in città, che peraltro sono in collegamento con la Centrale Operativa della Sores di Palmanova, pronta a fornire le indicazioni opportune per la gestione dell'emergenza stessa” conclude il vicesindaco Novelli.

Il corso in questione, il cui costo è interamente a carico dell'Amministrazione comunale per i primi 60 iscritti, è tenuto dalla Croce Rossa Italiana ed è programmato ogni lunedì mattina fino al 19 dicembre 2022 dalle 8.30 alle 13.30 presso il Municipio (sala riunioni a piano terra). Ogni corso ha infatti una durata di 5 ore ed è riservato a sei iscritti alla volta; è perciò richiesta la prenotazione scrivendo una mail a sport@cividale.net o telefonando al numero 0432-710465.