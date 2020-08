A Codroipo scatta la quarantena fiduciaria per 36 persone

Attenzione massima al Covid e ai nuovi contagi, a Codroipo, dove 36 persone si trovano attualmente in quarantena fiduciaria, ma nessuno di loro è positivo al Covid19 (dati aggiornati a ieri, martedì 11 agosto). Si tratta di persone rientrate da Paesi considerati a rischio. La notizia è stata diffusa dal sindaco Fabio Marchetti che, attraverso i canali social del Comune, invita i cittadini a fare attenzione e non abbassare la guardia.

“Rispettiamo le regole – ribadisce Marchetti -. Facciamo in modo che il virus non si diffonda di nuovo”.