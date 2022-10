A Cussignacco si parla di dipendenze e stile di vita sano

Fino al 25 novembre, l'auditorium udinese di Cussignacco (in via Veneto 164, ex V circoscrizione), ospita settimanalmente gli incontri per la comunità e per gli addetti ai lavori per la sensibilizzazione a uno stile di vita sano.

In collaborazione e con il patrocinio del Comune di Udine, Marco Valentini, presidente della Commissione politiche sociali e cittadinanza, e la presidente di Acat - Associazione Club Alcolisti in Trattamento di Udine, Aidi Pasut, hanno costruito un percorso informativo interessante e attuale, grazie all'apporto di importanti relatori. Tutti gli incontri inizieranno alle 18 e avranno una durata di circa due ore.

Dopo l'esordio, venerdì 14 ottobre, dedicato all'alimentazione, il calendario prosegue venerdì 21 ottobre con 'Cyber relazioni e cyber conflitti... è necessariamente così?' a cura di Ermanno Moscatelli, psicologo e psicoterapeuta.

Il 28 ottobre sarà la volta di 'Io azzardo' con la dottoressa Duilia Zanon del Dipartimento dipendenze AsuFc. Si prosegue poi l'11 novembre con 'Alcol, Club e Dipartimento' con il dottor Enrico Moratti del Dipartimento dipendenze AsuFc.

Il 18 novembre il tema 'Seguiamo Cristo o la sua ombra?' sarà affrontato da Marco Soranzo, diacono dell'Arcidiocesi di Udine. Infine, il 25 novembre Duilia Zanon parlerà di 'Una vita in fumo'.

Temi di attualità che dimostrano ancora una volta l'impegno quotidiano e capillare di Acat Udine, in particolare sulle dipendenze, a sostegno di tanti cittadini e famiglie, in stretta collaborazione con le istituzioni. Il principio è sempre quello di dare spunti personali di riflessione e riferimenti sul territorio per affrontare problemi che non bisogna mai sottovalutare e che accompagnano la società attuale senza dare nessun giudizio.