A Fusine, torna il soggiorno per bambini asmatici

Anche per il 2020, l’Associazione Alpi - Allergie e Pneumopatie Infantili organizza il consueto soggiorno estivo per i bambini e ragazzi asmatici; l’appuntamento è a Fusine dal 23 al 30 agosto. “Abbiamo deciso di svolgere il soggiorno per dimostrare che solo con la collaborazione e la responsabilizzazione si possono ottenere risultati sul piano della prevenzione e della vita sociale”, spiegano dall’associazione, “e per permettere ai bambini asmatici di soggiornare in un luogo salutare, facendo attività fisica quotidiana, puntando sul self-management (riconoscimento dei sintomi e assunzione della terapia da parte del bambino stesso) in modo da renderli autonomi e responsabili anche a casa e a scuola, dove si verificano buona parte delle ricadute”.

Durante il soggiorno saranno attuate tutte le misure preventive di legge per il Covid-19: distanziamento sociale, obbligo di indossare la mascherina se si sta a meno di un metro, lavaggio continuo delle mani, vita all’aria aperta, divisione dei partecipanti in piccoli gruppi evitando la commistione durante la permanenza e durante le attività fisiche. Inoltre, come ulteriore misura precauzionale, tutti i locali frequentati dai bambini saranno sottoposti a ozonizzazione con apparecchio professionale di alta potenza. Proseguiranno anche i normali controlli medici (visite, prove del respiro, esame dei gas polmonari, resistenza alla fatica, valutazione degli indici di infiammazione polmonare, ...).

Sul sito www.associazionealpi.com tutti i dettagli del soggiorno.