A Gorizia si parla di 'Cina 2020- coronavirus'

Martedì 11 febbraio 2020 alle ore 18.00, si terrà presso il Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass, 20), un’interessante conferenza (in lingua slovena) dal titolo “Cina 2020: tra lo sviluppo e la stagnazione – l’influsso del coronavirus sulle prospettive del mondo“. Interverrà il noto giornalista sloveno e da otto anni corrispondente della radiotelevisione slovena RTV da Pechino, Uroš Lipušček.



Lipuscek, giornalista, pubblicista e storico è autore di numerose opere, in particolare intorno alle conseguenze della prima guerra mondiale. Corrispondente della televisione slovena in USA, consulente dell’UNESCO, inviato UNMIK e OSCE in Kosovo, rettore della più importante università del Kosovo, è certamente una delle più interessanti voci slovene sui problemi planetari, in particolare dell’Oriente. Tra le sue opere si ricordano soprattutto “Ave Wilson: gli USA e la divisione della Slovenia alla conferenza di Versailles 1919-1920” e “Sacro Egoismo: Gli sloveni nel patto di Londra 1915”.



L’incontro (ad ingresso libero) è promosso dal Kulturni dom di Gorizia, il collaborazione con l’Unione culturale economica slovena (SKGZ), la cooperativa culturale Maja e l’associazione “1001” di Gorizia.



Per informazioni: tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it.