A Gorizia tornano i laboratori de La forza e il sorriso

Il 2023 a Gorizia si tinge subito di rosa: riavviati ieri in presenza, all’Ospedale San Giovanni di Dio, con la collaborazione di Spiraglio Onlus, i laboratori di bellezza gratuiti de La forza e il sorriso Onlus, a favore delle donne colpite da tumore. Anche a Trieste, all’Ospedale Maggiore, in calendario nuovi appuntamenti a partire da febbraio.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare i laboratori di bellezza dell’Associazione La Forza e il Sorriso”, dichiara Antonio Poggiana, direttore generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, “dedicato a tutte le donne che stanno lottando contro un nemico comune. Spero che questo servizio possa offrire un momento di serenità e supporto. La nostra Azienda è sempre pronta a promuovere iniziative volte a sostenere il benessere psicofisico della persona”.

“Sono lieta di apprendere la ripartenza a Gorizia dei laboratori di bellezza della nostra associazione”, commenta Anna Segatti, presidente de La forza e il sorriso Onlus, “indice del graduale, e tanto atteso, ritorno alla normalità. I nostri calendari sono sempre più popolati di nuovi appuntamenti, in presenza e online, così da raggiungere anche persone fisicamente lontane dalle sedi ospitanti. L’iscrizione ai laboratori di bellezza è aperta a tutte le donne in trattamento oncologico”.

“La forza e il sorriso Onlus collabora con l’Ospedale di Gorizia dal 2017 e, nel corso di questi sei anni, si sono svolti più di 20 laboratori di bellezza in presenza, coinvolgendo circa 100 partecipanti. A Trieste siamo presenti dal 2014 e contiamo ben 57 appuntamenti beauty, cui hanno partecipato oltre 260 donne. Non vediamo l’ora, dunque, di portare avanti anche qui la mission della nostra Onlus: raggiungere un numero sempre maggiore di donne in trattamento oncologico, per donare loro momenti di spensieratezza, gioia e benessere. Attraverso il prezioso aiuto delle nostre beauty coach, le donne mettono in pratica tutti gli accorgimenti per una corretta detersione del viso e un impeccabile make-up. E, a fine seduta, quando si specchiano, ammirano un riflesso di sé con occhi e prospettive nuovi! Questa è la nostra più grande soddisfazione. Ringrazio tutti quanti, dal personale volontario civile a quello sanitario, per la fiducia che costantemente ci dimostrate”.

Attiva in Italia dal 2007 sotto il patrocinio di Cosmetica Italia, associazione nazionale imprese cosmetiche, La forza e il sorriso Onlus s'ispira all’esperienza internazionale del programma “Look Good Feel Better”, nato negli Stati Uniti nel 1989 e diffuso oggi in 27 Paesi nel mondo.

L’iniziativa, che non interferisce con le cure mediche né intende in alcun modo sostituirsi a esse, si traduce nella realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti per aiutare le donne partecipanti a riconquistare senso di benessere e autostima, senza rinunciare alla propria femminilità.

I laboratori, nella loro versione classica, prevedono un gruppo di 4-6 donne, che si riunisce per circa due ore insieme a un beauty coach per imparare utili accorgimenti e consigli pratici, al fine di mascherare gli effetti secondari delle terapie oncologiche, tramite la cura della pelle e l’applicazione del make-up. Il tutto con il supporto di uno psicoterapeuta, che segue l’incontro e sostiene le partecipanti in caso di necessità.

Il format online ricalca in toto quello in presenza, ma consente alle partecipanti di collegarsi al laboratorio direttamente da casa, in videoconferenza. Proprio grazie a questa modalità, l’attività ha potuto proseguire in sicurezza anche nell’ambito delle misure di contenimento della pandemia.

Durante il laboratorio, un kit ricco di prodotti per il make-up e la cura della pelle viene donato a ogni donna presente. La beauty bag servirà per esercitarsi e mettere in pratica in autonomia i consigli appresi dai consulenti di bellezza.

Per conoscere le prossime date a Gorizia: 0481-592295 o oncologiago@asugi.sanita.fvg.it.

Per i laboratori a Trieste: 040-3992561 o 040-3992259 o luisa.dudine@asuit.sanita.fvg.it.

Per maggiori informazioni visita il sito www.laforzaeilsorriso.it