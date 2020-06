A Grado nuovo medico di base, ma solo per un anno

Nuovo medico di base, a Grado, ma soltanto per un anno, in attesa della nomina del titolare. A seguito della cessazione, dal 1° luglio 2020, del servizio di un medico di medicina generale convenzionato per l'assistenza primaria, l’incarico verrà conferito alla Donatella Piva.

L’attività sarà provvisoria, della durata di dodici mesi ovvero fino alla nomina del titolare avente diritto nel medesimo ambito territoriale. Al fine di consentire la continuità delle cure agli assistiti del medico che cesserà il proprio rapporto convenzionale a decorrere dall’1 luglio 2020, gli uffici competenti provvederanno al trasferimento provvisorio degli assistiti iscritti nella lista di quest'ultimo nella lista della dottoressa Piva, ferma restando la libertà di scelta del singolo utente.