A Grado riapre la guardia medica turistica

L’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina comunica che dall'11 giugno fino all’11 settembre sarà attivo il servizio di guardia medica turistica a Grado, per garantire le prestazioni assistenziali richieste da tutti i turisti italiani e stranieri, anche extracomunitari, dai lavoratori stagionali e dai cittadini non residenti che si trovino in temporaneo soggiorno nella località balneare, anche se non in possesso di documenti che attestino il diritto di assistenza sanitaria.

I cittadini residenti dovranno far riferimento al proprio medico di medicina generale.

La sede della Guardia Medica Turistica sarà all’Ospizio Marino di Grado e i turni di assistenza saranno organizzati con orario continuato dalle 8 alle 20 per il turno diurno, con la presenza di un medico per turno che garantisca in via prioritaria l’attività ambulatoriale.

Durante tale turno il medico concorderà con il richiedente l’orario in cui effettuerà la visita, tenuto conto degli utenti in sala d’attesa e/o eventuali altre esigenze di servizio.

Per quanto riguarda le prestazioni di carattere urgente saranno garantite dal punto di primo soccorso di Grado.