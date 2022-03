A Monfalcone, medicina alla portata di tutti

Aumentare la consapevolezza dei cittadini e contrastare la disinformazione su salute, prevenzione e terapie, con un linguaggio semplice e chiaro: è questo l’obiettivo del ciclo di incontri “Medicina alla portata di tutti: Monfalcone in Salute”. La rassegna, promossa dal Comune di Monfalcone, nell’ambito del progetto “Parliamone in Biblioteca”, in collaborazione con l’Università di Trieste si svolgerà dal 4 marzo al 27 maggio, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Monfalcone.

Giunta quest’anno alla sua terza edizione, l’iniziativa è stata presentata oggi nella Sala del Consiglio Comunale di Monfalcone, alla presenza del Sindaco Anna Maria Cisint, del rettore dell’Università di Trieste Roberto Di Lenarda, degli assessori Michele Luise e Luca Fasan e di Vanessa Nicolin, docente di Anatomia Umana presso UniTS e ideatrice e coordinatrice dell’iniziativa.

La rassegna è organizzata grazie alla collaborazione tra la Biblioteca Comunale di Monfalcone e il Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute di UniTS, con i patrocini dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina A.S.U.G.I. e dell’IRRCS materno infantile Burlo Garofolo Regione Friuli Venezia Giulia.

“Abbiamo modo con questa iniziativa di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e di questi tempi il tema sanità è particolarmente sensibile” ha sottolineato il Sindaco, Anna Maria Cisint. “Insieme ad ASUGI e UniTS stiamo sviluppando servizi, implementando ambulatori e potenziando l’informazione. Questi eventi si inseriscono in un progetto di ampia portata molto importante”.

Nel corso del suo intervento il rettore Di Lenarda ha spiegato che “tra i compiti istituzionali dell'Università, oltre alla didattica e alla ricerca, c'è la cosiddetta terza missione che in ambito sanitario prevede, oltre alle attività assistenziali propriamente dette, anche iniziative di impegno pubblico come Monfalcone in Salute, in cui la divulgazione si propone di raggiungere un pubblico non universitario né di addetti ai lavori. Attraverso questo ciclo di incontri – ha proseguito il rettore dell’Ateneo giuliano – perseguiamo infatti, assieme ad Asugi e Burlo Garofolo, gli obiettivi comuni di consolidare relazioni stabili di ascolto, confronto e collaborazione con il territorio, spiegando alla cittadinanza l’efficacia dei percorsi di prevenzione in ambito sanitario, le modalità di presa in carico dei pazienti, le nuove prospettive terapeutiche che la nostra sanità è in grado di fornire”.

Grande soddisfazione per la promotrice della rassegna Vanessa Nicolin: “Monfalcone in salute compie tre anni, che sono stati un periodo molto complesso per i servizi sanitari, da cui sono emerse l'importanza della prevenzione e della fiducia nella medicina. La terza edizione – ha evidenziato Nicolin – si presenta ancora più ricca delle precedenti edizioni, comprendendo un maggior numero di appuntamenti e di specialisti coinvolti. Informare nella modalità corretta, semplice ma scientifica è il fil rouge della rassegna, lasciando molto spazio alle domande e alle curiosità dei cittadini. L’obiettivo – ha concluso Nicolin – sarà stimolare il confronto su temi anche talvolta difficili, per fugare dubbi e false credenze”.

Gli incontri in programma si svolgeranno con cadenza settimanale: ogni appuntamento proporrà un tema diverso su cui si offriranno ai cittadini informazioni e approfondimenti con un linguaggio semplice, ma rigorosamente scientifico, grazie alla partecipazione dei docenti dell'Università di Trieste e dei medici ASUGI relatori dei singoli incontri.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione all’indirizzo biblioteca@comune.monfalcone.go.it o al numero 338.3772420 (anche Whatsapp).

In base alla normativa vigente, l’ingresso è consentito a coloro i quali sono in possesso di Green Pass rafforzato (da vaccinazione o avvenuta guarigione da Covid- 19). È inoltre necessario indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per tutto il tempo di permanenza in sala.