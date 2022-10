A Monfalcone, nuovo Centro per i disturbi del neuro-sviluppo

"Raggiungere un obiettivo importante come l'apertura del nuovo Centro per i disturbi del neurosviluppo e psicopatologia dell'età evolutiva ha un valore doppiamente importante perché l'impegno che Regione, azienda sanitaria e associazioni hanno profuso per arrivare al traguardo si è snodato durante il difficile e complesso periodo della pandemia". È il pensiero congiunto del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e del vicegovernatore e assessore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, intervenuti questa mattina a Monfalcone, all'ospedale San Polo, per la cerimonia di taglio del nastro del nuovo Centro territoriale, evento a cui ha preso parte anche l'assessore regionale Sebastiano Callari e il sindaco Anna Maria Cisint. Presenti i referenti dell'associazione "dinAmici", ideatrice del progetto che ha visto anche sostegni di tipo privato.

"L'opera è stata co-finanziata dalla Regione che ha stanziato un fondo di oltre 1,4 milioni di euro, a testimonianza della grande attenzione per il territorio e per chi necessita di questo tipo di servizio - hanno detto Fedriga e Riccardi -. La collaborazione e l'alleanza strette su più livelli per dare risposte adeguate e appropriate ai bisogni di salute della comunità è la chiave per affrontare il difficile momento che stiamo attraversando e gli anni altrettanto impegnativi che ci attendono".

"Il progetto che è stato portato a compimento con il taglio del nastro di oggi - hanno rimarcato il governatore e il vicegovernatore - va nell'unica direzione possibile che possiamo percorrere adesso nel segno della sostenibilità, in un contesto in cui la tensione che vive il sistema sanitario italiano va oltre le risorse economiche e finanziarie, per la carenza di professionisti della salute".

"L'iniziativa che ha portato alla creazione di questo centro ha visto un percorso pienamente condiviso col territorio: sono scesi in campo in sincrono sindaci, istituzioni e associazioni, con il fine primo di cogliere subito i bisogni delle persone con necessità e delle loro famiglie, laddove si manifestano - hanno detto ancora -. È un esempio del modello di integrazione sociosanitaria che vede l'ospedale come punto di riferimento per il solo momento acuto dell'emergenza e della malattia, e della struttura territoriale per la gestione del prima e del dopo acuzie".

“Una giornata positiva per Monfalcone e per l’intero territorio isontino. Oggi vede la luce un progetto ambizioso e importante, la cui concreta realizzazione mi emoziona molto", ha detto Cisint. "Un progetto nato nel 2017 da un’idea dell’associazione DinAmici, che ha visto la collaborazione fattiva di tanti soggetti che, insieme, hanno creduto che questo reparto si potesse costruire e, dopo cinque anni di impegno congiunto finalmente oggi possiamo offrire un servizio di qualità ad un'utenza ampia. Purtroppo negli ultimi anni si è registrata una crescita dei casi di pazienti infantili con disturbi neurologici, per questo abbiamo ritenuto doveroso dare risposte anche alle famiglie di questi bambini e ragazzi".

"Ci siamo riusciti perché c’è stata una forte sinergia tra molte realtà attive sul territorio. Un servizio per distretto ampio, reso possibile grazie ad un gioco di squadra che questo territorio sa fare. Lo abbiamo constatato: per le questioni importanti non si guarda alla politica, si fa rete e si raggiungono i risultati. Ringrazio per questo i DinAmici, la Regione e il presidente Fedriga, Asugi, Bcc di Staranzano e Villesse, i sindaci del mandamento e i cittadini che hanno dato il loro contributo con le donazioni. Con queste prospettive, il futuro non ci spaventa”, conclude il sindaco.