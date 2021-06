A Monfalcone nuovo servizio di oculistica distrettuale

“L’obiettivo della sanità territoriale è di offrire risposte che possano uscire dalla struttura ospedaliere, sgravare il pronto soccorso e offrire servizi domiciliari per l’assistenza. È questa la direzione verso la quale stiamo andando con la ‘Sanita territoriale’ di Asugi. Operazione frutto di impegno e serietà. Ringrazio sentitamente il dottor De Vuono ma più in generale tutti i professionisti che si impegnano ogni giorno per dare le risposte concrete alle esigenze che sentivamo gravare sul territorio e che si stanno risolvendo sulla giusta strada”, ha commentato il sindaco Anna Maria Cisint, apprese le importanti novità avviate dal distretto sanitario e per le quali si è impegnata personalmente al raggiungimento degli obiettivi.

"Ci preoccupava il ritiro della dott. Chersevani, che con il pensionamento lasciava scoperto la figura del cardiologo distrettuale che svolge anche servizio domiciliare oltre che ambulatoriale. La quiescenza è stata prontamente sostituita dall’ingresso di un nuovo cardiologo che coprirà il territorio del Basso Isontino".

Riparte anche il servizio ambulatoriale e domiciliare del fisiatra, figura fortemente richiesta dalla popolazione anziana che ritrova risposta dopo lo stop causato dalla pandemia che aveva necessitato l’impiego di forze in reparti covid. Ai servizi ambulatoriali già attivi come l’odontoiatria e dentistico, si aggiunge ora il servizio distrettuale di oculistica. Un traguardo che pone soluzione a molteplici esigenze, e che va a sgravare le incombenze di controlli oculistici pendenti sul servizio ospedaliero e sul pronto soccorso costantemente sotto pressione per necessità dei lavoratori di Fincantieri. In azienda già da qualche anno esercita un medico oculista interno e pagato dalla Fincantieri stessa, ma una sola figura non riesce ad assolvere a tutte le necessità. Il nuovo servizio distrettuale è una conquista e un alleggerimento del sistema, con ambulatorio due volte a settimana nelle giornate di martedì e mercoledì.

A queste risposte sanitarie si aggiunge la risoluzione di un problema cittadino molto sentito, legato al pensionamento del dott. Corbatto che riceveva nella struttura adiacente al Centro Salute Mentale di via Romana assieme ad altri due medici. Su richiesta degli assistiti potrebbe subentrare dalla prossima settimana la dott Gubertini alla quale è stata chiesta la disponibilità; diversamente verrà espletato un bando per la copertura del posto.

Il Sindaco Cisint nell’esprimere soddisfazione per le risoluzioni individuate che vanno anche a risolvere lo stato di agitazione dei lavoratori sanitari a cui si sente molto vicina, chiede di stringere i tempi per l’individuazione del personale sanitario a sostegno dei giovani disabili, affinché le loro famiglie possano beneficiare di assistenza domiciliare anche se è evidente che il problema qui è il reperimento di figure infermieristiche.