A Monfalcone sportello psicologico gratuito

Il Belforte di Monfalcone è il primo centro commerciale in Italia ad aprire un servizio psicologico gratuito, un progetto “Persone al centro”, che prevede l’apertura di uno sportello aperto a tutta la cittadinanza e pensato in particolare a persone disoccupate, anziani e chi ha difficoltà genitoriali o problematiche di ansia e stress. Durante gli orari di apertura - tutti i martedì dalle ore 9:30 alle 11, i giovedì dalle 9:30 alle 11:30 e i sabati dalle 10 alle 13:30 – si potrà potrà ricevere: consulenza psicologica, sostegno emotivo e psicologico, potenziamento e riabilitazione metacognitiva, inoltre verranno attivati gruppi di auto-mutuo aiuto per la gestione dello stress e gestione dell'ansia. La consulenza psicologica e il sostegno emotivo saranno rivolte a tutte le fasce d’età, alle persone singole, alle coppie e alle famiglie. In concomitanza con l’apertura dello sportello - che sarà attivo dal 15 febbraio per tutto il 2020 - durante i weekend verranno creati in galleria laboratori per i più piccoli e conferenze sui vari temi della psicologia con rispettivi specialisti (psicologia dello sport ecc).



Il servizio, fornito dalla psicologa Miriam Sugamosto e dallo psicoterapeuta Lorenzo Zancolich. verrà attivato in una stanza al primo piano, appositamente allestita in modo da creare un ambiente confortevole. “Non dobbiamo avere paura ad affrontare le nostre fragilità – spiega la direttrice del centro Marta Rambuschi – la nostra intenzione è fornire un servizio utile alla comunità, abbattendo i timori e le remore nel rivolgersi a una consulenza psicologica”. L’attività prevede incontri atti all’ascolto, alla definizione del problema e all’individuazione dei percorsi più funzionali per affrontarlo. Nel caso di bisogno si attiverà un percorso che mira a supportare gli utenti per un incremento e mantenimento delle condizioni di benessere della persona o del gruppo. Il potenziamento e la riabilitazione metacognitiva sono riservati alle persone dai 60 anni in su, con lo scopo di stimolare e potenziare i processi cognitivi e metacognitivi quali i diversi tipi di memoria e di attenzione, la fluenza verbale, il ragionamento logico, l’orientamento spaziale e temporale e le abilità grafico-manuali. I gruppi di auto-mutuo aiuto saranno composti da minimo 4 e massimo 6 persone: una modalità molto utile per superare molte difficoltà. Il servizio per la gestione dell’ansia o dello stress prevede invece incontri individuali che forniranno ai fruitori strumenti utili per controllare questi stati emotivi. Nei weekend inoltre, a partire da marzo, verranno organizzate una volta al mese conferenze per i bambini su tematiche psicologiche. Per la fruizione del servizio è necessario prendere appuntamento con gli specialisti ai seguenti recapiti: 340 3773615 (dottor Zancolich), 371 4540314 (dottoressa Sugamosto).