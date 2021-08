A Monfalcone test antigenici a prezzo ridotto

Il Comune di Monfalcone con la Farmacia Comunale 2 aderisce al Protocollo di Intesa Nazionale sui test Covid antigenici. Novità sui prezzi che verranno applicati al momento del tampone, anche in base all’età. Resta il test a cinque euro solo ed esclusivamente per i minori che vogliono fruire delle attrazioni culturali del Comune.



Con una delibera di Giunta è stato deciso di aderire, con la Farmacia Comunale 2, al Protocollo di Intesa Nazionale che riguarda in particolare il costo dei test antigenici per il Covid. Fino al 30 settembre di quest’anno (salvo proroghe) il costo dei tamponi sarà di 15€ per le persone di età maggiore o uguale a 18 anni e di 8€ per quelle nella fascia d’età compresa tra 12 e 18 anni.

“A livello nazionale è stato giustamente deciso di tutelare i più giovani, che qui a Monfalcone godono già in ogni caso di un’altra importante agevolazione”, ha commentato il Sindaco Anna Maria Cisint. “Ricordo infatti che per entrare nelle attrazioni culturali del Comune (MuCa, Galleria d’Arte, Biblioteca, Centro Giovani, Teatro e Rocca) solo per i ragazzi dai 12 ai 18 anni continua a vigere la convenzione del test antigenico al prezzo di 5,00€. Con l’approvazione del protocollo d’intesa il test per ogni altra attività è ora previsto il costo di 8 euro”.