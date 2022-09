A Palmanova focus su psicologia e disturbi cognitivi

Oltre 460mila euro in tre anni saranno impiegati dalla Regione per l'implementazione e il monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale delle demenze (Pnd) calato, in Friuli Venezia Giulia, nel Piano triennale regionale Alzheimer e demenze.

Lo ha ricordato il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia intervento questa mattina al congresso "Le persone con disturbi cognitivi e demenze, la psicologia e l'offerta di supporto socio-sanitario" tenutosi all'auditorium San Marco di Palmanova.

Durante l'evento, promosso dall'Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia, si è parlato dell'impiego dei professionisti psicologi nei contesti multi-componenziali sanitari e socioassistenziali, con uno sguardo rivolto alle evidenze scientifiche, alle buone prassi, e al vissuto portato dalle persone che vivono con la demenza.

Riccardo Riccardi ha sottolineato che per fare fronte alle difficoltà emergenti lungo la storia naturale della malattia servono programmi e interventi efficaci: su questo lavora la Regione. È dimostrata l'efficacia di interventi di natura psicologica e multi-componenziale: interventi che nascono dall'incontro tra presa in carico dei bisogni individuali e i servizi presenti sul territorio.

Le azioni attivate da parte del sistema sociale e socio-sanitario per il fondo per l'autonomia possibile prevedono due interventi particolari destinati alle demenze: l'assegno per l'autonomia (Apa) e il contributo per gli assistenti familiari (Caf). Questi interventi costituiscono il 7,27% per quanto riguarda le assegnazioni Apa e il 14,6% di quelle destinate ai Caf.

Ha spiegato poi che la Regione, con una delibera di Giunta dello scorso anno, ha adottato le linee di indirizzo per la realizzazione di sperimentazioni di domiciliarità comunitaria, con interventi da dedicare alle persone con demenza, con un percorso di co-programmazione e co-progettazione con aziende sanitarie, servizi sociali e con le associazioni presenti sul territorio, che già operano con interventi significativi sul tema delle demenze. Si tratta di un presupposto innovativo rispetto a quello diffuso nel contesto dell'assistenza domiciliare, che promuove una logica sussidiaria e l'interdisciplinarietà, con sinergia tra psicologi, educatori, assistenti sociali e infermieri.