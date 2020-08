A Palmanova i nove migranti positivi della Cavarzerani

Si trovano a Palmanova nove migranti provenienti dall'ex caserma Cavarzerani di Udine, risultati positivi al Covid-19. Sono ospitati nella struttura adibita all’isolamento delle persone contagiate di Sottoselva e sono sotto la sorveglianza della direzione di prevenzione dell’azienda sanitaria. La stessa che questa mattina ha contattato il sindaco della città stellata Francesco Martines per informarlo della situazione. "Aggiungendo – ha fatto sapere quest’ultimo – che due migranti sono scappati".

Una notizia che ha sorpreso il primo cittadino, rimasto alla comunicazione del 7 agosto del vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, che gli annunciava il trasferimento a Palmanova di due migranti della Cavarzerani positivi al Coronavirus.

"Non faccio confusione, ma gestisco la situazione con senso di responsabilità", dice Martines a Telefriuli. "Così come si sta facendo nella sede della Croce rossa cittadina, dove ieri sono arrivati da Gonars 25 migranti. Sono stati rifocillati – fa sapere Martines – e questa mattina sono stati trasferiti in pullman in Veneto".

A proposito di Gonars, il sindaco Ivan Diego Boemo ha fatto sapere a Telefriuli di essere risultato negativo al test per il Covid al quale si era sottoposto. Lo stesso primo cittadino riferisce che, in vista dell’arrivo in regione previsto per la prossima settimana del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, si sta organizzando con altri colleghi per la predisposizione di un documento comune da porre sul tavolo. Proposte e protocolli da valutare con l’esponente di Governo.