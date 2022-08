A Palmanova sarà attivata la struttura oculistica

L'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (Asufc), dopo l'adozione dell'atto aziendale, si appresta ad attivare la struttura organizzativa complessa (Soc) di oculistica Palmanova-Latisana. A breve verranno avviate le procedure per la copertura, la direzione e il governo della struttura che è di grande rilevanza per l'oftalmologia ed integra l'offerta per la specialità di oculistica, in Friuli Venezia Giulia.

Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia rimarcando come la Giunta regionale prosegua a mantenere, con atti concreti, gli impegni presi fra i quali quelli per l'ospedale palmarino. L'attivazione della struttura di oculistica vedrà prossimamente l'assegnazione di un direttore così come previsto dal piano di Sviluppo delle attività, nello specifico per il presidio ospedaliero Palmanova-Latisana.

La programmazione dell'attività del nosocomio di Palmanova, come riferito dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, procede nella direzione del potenziamento delle specializzazioni che ne rappresentano un punto di forza, fra queste rientra l'oculistica. L'avvio della Soc dedicata permetterà anche di ridurre le liste d'attesa per interventi che hanno un forte impatto sulla qualità della vita delle persone, come la cataratta e le iniezioni intravitreali.

Il vicegovernatore ha ricordato poi come uno degli obiettivi della riforma sanitaria sia proprio quello di mettere in sicurezza il sistema senza ricadute negative per gli ospedali che invece vengono rafforzati. Grazie alla nuova programmazione sanitaria con il modello hub e spoke, in cui i piccoli ospedali si specializzeranno garantendo sul territorio un'offerta differenziata e di qualità, nessun ospedale verrà chiuso.