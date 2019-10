A Palmanova un progetto contro solitudine e isolamento

Nasce a Palmanova un nuovo progetto con l’obiettivo di contrastare forme di solitudine e isolamento all’interno della comunità. L’evento di presentazione a cittadini e rappresentanti di associazioni è previsto per questo giovedì, 17 ottobre, alle 19 nel Salone d’onore del Municipio in Piazza Grande.

“Il lavoro è rivolto alle persone che vivono nel territorio comunale con l’obiettivo di stimolare legami sociali e di comunità. Crediamo in un impegno condiviso, di crescita e consapevolezza, di analisi e costruzione partecipata delle azioni. Tutti possono dare il proprio contributo per aiutare gli altri, per far emergere situazioni di difficoltà, crescendo tutti assieme”, così l’assessore comunale alle politiche sociali Giuseppe Tellini.

L’attenzione del progetto è rivolta alla fascia di popolazione compresa tra i 35 e i 65 anni e, in particolare, a quelle persone che vivono una condizione di solitudine e isolamento, considerando che spesso questo accade non per scelta, ma perché nella vita si sono verificate delle perdite (lavoro, famigliari, di relazione amicali, ad esempio).

In questa fase i partner stanno coinvolgendo coloro che nella comunità hanno un ruolo attivo. I cittadini ma anche le associazioni possono offrire un apporto indispensabile, sia come fonte di informazioni ma anche e soprattutto come soggetti che, insieme ad altri, possono contribuire a migliorare la qualità della vita e il benessere della comunità in cui vivono.

Finanziato dalla Fondazione Friuli, il progetto vede protagonisti l'Azienda per l’Assistenza Sanitaria in collaborazione con il Comune di Palmanova, la Cooperativa CO.S.M.O. e altri soggetti del territorio.