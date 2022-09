A Pasiano nascerà un centro diurno per l'alzheimer

“Lunedì in Giunta abbiamo approvato l’accordo di collaborazione che lega Pasiano di Pordenone ai Comuni di Prata e Brugnera per i lavori di riqualificazione e ampliamento della struttura residenziale Casa Lucia e la realizzazione di un centro diurno alzheimer. Ora potrà partire l'affidamento della progettazione”.

Lo comunica il primo cittadino Edi Piccinin che aggiunge: “Quella a cui siamo giunti è una tappa molto importante perché aumentano le richieste di servizi di assistenza alla persona e la cura dell'anziano è qualcosa di dovuto e giusto nonché coerente con le politiche di sviluppo territoriale e sociale. A Pasiano, attualmente, ci sono più di 20 persone in lista d'attesa. Le amministrazioni comunali devono prendersi cura di tutti gli anziani senza esclusioni, ecco perché questo intervento è di fondamentale importanza. Ai giorni nostri l’ampliamento della struttura era quantomai necessario così da poter garantire il servizio di assistenza notturna, ora assente. Inoltre, verrà realizzato un centro diurno alzheimer, struttura poco presente in regione. Sappiamo che chi soffre di questa malattia ha bisogno di essere seguito in luoghi deputati e sono contento e soddisfatto che durante il mandato, grazie alle forze politiche che mi hanno sostenuto, siamo riusciti ad ottenere i finanziamenti necessari per farlo”.

Il Comune di Pasiano è risultato beneficiario di un contributo regionale per la realizzazione di lavori di riqualificazione e ampliamento della struttura residenziale “Casa Lucia” nonché per la realizzazione di un centro diurno Alzheimer del valore complessivo di 3.800.000euro con lo scopo di dare assistenza sociale e sanitaria completa o parziale, prioritariamente a persone non autosufficienti. Pasiano si è quindi fatto promotore di un accordo di collaborazione finalizzato a definire ruoli e competenze per l’utilizzo delle risorse assegnate dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per i lavori di “Casa Lucia”.

Il Consiglio di amministrazione dell’azienda è formato da quattro componenti compreso il presidente, nominati rispettivamente dai sindaci di Brugnera, Pasiano e Prata e dall’ordinario diocesano (o da un suo delegato) per conto della Parrocchia “San Paolo Apostolo” di Pasiano di Pordenone. Nel rispetto degli originari rapporti finanziari e patrimoniali i posti disponibili sono ripartiti rispettivamente e indicativamente nelle percentuali del 30%, 30%, 30% e 10%.