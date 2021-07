A Porcia scatta 'mangiare bene insieme'

Il cibo e la tavola sono sempre più oggetto di discussione e confronto, in quanto elementi fondamentali per la salute e il benessere delle persone. Sapere cosa mangiare e come mangiare sono diventate ormai conoscenze necessarie per districarsi nella scelta dei prodotti, spesso influenzata dalle mode e dal mercato.

Per questo alcune delle realtà del terzo settore più attive a Porcia hanno unito le forze con Farmacie Comunali Fvg, la palestra Attivamente e il mercato Agrizero per organizzare dei momenti dedicati all’educazione alimentare in cui informare e offrire ai giovani e alle loro famiglie strumenti utili a operare una scelta alimentare consapevole e praticabile nella quotidianità.

Gli incontri si svolgeranno nella settimana dal 19 al 23 di luglio con un programma piuttosto ricco: saranno organizzati dei laboratori in cui le ragazze e i ragazzi che partecipano al Grest dell’associazione Giovanni Paolo II°, assieme a quelli del Giglio, dell’Arcobaleno e della Cooperativa sociale di Solidarietà Famigliare, dopo un periodo difficile fatto di dad, isolamento a casa, distanza sociale e umana, potranno interagire con la dottoressa Guardini di Farmacie Comunali Fvg per riprendere in mano e migliorare il proprio rapporto con il cibo.

Si prevedono delle escursioni in bicicletta e a piedi a Porcia per tornare ad appropriarsi dei luoghi e delle realtà del territorio ma l’iniziativa, pur rivolgendosi ai giovani non tralascia le famiglie: il 22 alle 20.30 presso la sede del Grest la pediatra Carla Padovan, forte della sua pluriennale esperienza con i bambini e i giovani, racconterà il proprio approccio olistico al tema educazione alimentare, intesa non solo come corretta alimentazione ma come elemento complessivo che scandisce la vita della famiglie.

Molto soddisfatti gli organizzatori: Silvana Candita della Cooperativa Sociale Il Giglio, Federica Vio dell’Associazione Giovanni Paolo II°, Luca Anese dell’Associazione Arcobaleno e Roberta Varuzza della Cooperativa Sociale di Solidarietà Famigliare sottolineano come il senso dell’iniziativa vada oltre i contenuti offerti, permettendo a ragazze e ragazzi che vivono situazioni personali e famigliari differenti d’incontrarsi e comunicare. Stefano Santarossa, consigliere comunale delegato del Mercato Agrizero, evidenzia come il tema dell’alimentazione e delle qualità del cibo siano strettamente correlati. Stefano Zanetti pone l’accento sul ruolo che il movimento può avere per la riattivazione fisica e mentale delle persone mentre Pietro Boriotti di Farmacie Comunali Fvg riflette sulla necessità di portare avanti un lavoro comune sui temi della salute e della qualità della vita.

Particolarmente colpito il Sindaco di Porcia Marco Sartini: "Da sportivo non posso che elogiare queste iniziative di squadra che, oltre a promuovere attivamente stili di vita sani, mettono in evidenza la qualità e la capacità d’iniziativa del tessuto sociale del territorio".