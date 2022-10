A Pordenone 'Mangiare bene per stare bene'

Il cibo può contribuire alla prevenzione delle malattie tumorali, all’orientamento al benessere durante la cura e il mantenimento di una vita sana. È questo il principio che guida il connubio fra l’associazione FoodEtica e Lilt Pordenone nella realizzazione del progetto “Mangiare per Stare Bene”, che sarà presentato venerdì 21 ottobre alle 18 a Palazzo Montereale Mantica.

Due anni di attività, incontri, momenti informativi e formativi, di approfondimento culinario, aperti a tutti, chi ha famigliarità con la malattia o chi semplicemente ha desiderio di conoscere e migliorare le abitudini alimentari attraverso un approccio salutare, etico e sostenibile. Parte del progetto coinvolgerà alcune scuole secondarie al fine di sensibilizzare i ragazzi nella cura dell’alimentazione.

FoodEtica, l’associazione fondata da Gianna Buongiorno, si occupa da anni di incoraggiare un approccio etico e attento alla tavola, preferendo i prodotti locali con forte identità territoriale. Da molto tempo aveva un sogno nel cassetto che ora si realizza grazie alla collaborazione con LILT Pordenone, presieduta dal prof. Antonino Carbone.

Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, è da sempre attiva nel pordenonese con l’obiettivo di informare, educare, promuovere la prevenzione oncologica. La collaborazione tra le due associazioni si è dimostrata da subito vincente e sinergica nello sviluppo del progetto. “Mangiare per Stare Bene” sarà innanzitutto l’occasione per creare un tavolo di lavoro continuo e coordinato, che inizierà in ottobre (mese della prevenzione del cancro al seno) con la conferenza del 21 e che si svilupperà da gennaio 2023 in 6 incontri mensili a tema. Già in questo primo semestre del 2023 si lavorerà per elaborare il percorso di eventi dedicati adatti a rendere protagonisti soprattutto i ragazzi della scuola secondaria nell’anno scolastico 2023/2024.

Durante la serata interverranno la presidente Gianna Buongiorno, che spiegherà come è strutturato il progetto, le finalità e gli interlocutori coinvolti; verranno presentati i cuochi del comitato culinario e i medici ed esperti del comitato scientifico di “Mangiare per Stare Bene”. La musica dell’Orchestra San Marco allieterà la fine della serata e i partecipanti potranno approfittare di un piccolo buffet di degustazione con prodotti del territorio selezionati da FoodEtica. La scelta di Palazzo Mantica per la presentazione è stata possibile grazie alla sensibilità di Cciaa Pordenone Udine per il progetto.

La serata è aperta a tutti, previa iscrizione sul sito www.foodetica.com

Il comitato scientifico è costituito dal dott. Diego Serraino, Direttore SOC Epidemiologia e Biostatistica al Cro di Aviano, Direttore Scientifico Lilt Pordenone, la dott.ssa Loretta Mazzega Sbovata, Coordinatrice Nazionale Infermieri di Senologia e membro del direttivo LILT, la dott.ssa Fabiola Stuto, Dirigente Biologo specializzata in Scienza dell'Alimentazione, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASFO e la dott.ssa Francesca Bomben, Psicologa Psicoterapeuta, Contrattista presso il Cro di Aviano.

Il comitato culinario è composto da Gianna Buongiorno, esperta di prodotti locali, contadini e cuochi, Davide Larise, cuoco vegetariano vegano, creatore di Agricucina, Lume Lami, cuoca della FIC (Federazione Italiana Cuochi), Luca Bidinost, cuoco esperto di cucina anti-spreco, e Paola Baldissera, cuoca specializzata nella cucina dedicata ai bambini ed esperta di spezie.

MANGIARE PER STARE BENE: progetto patrocinato da: Comune di Pordenone, ASFO – Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, Cro Aviano, realizzato con il supporto di: LILT Pordenone, CCIAA Pordenone Udine, BCC Pordenonese e Monsile, Scuola Alberghiera IAL FVG, FIC – Federazione Italiana Cuochi, Coop, Orchestra San Marco, ANLA Associazione Nazionale Lavoratori Anziani e Seniores di Electrolux.