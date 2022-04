A Pordenone arrivata l’arrivo della Marcia in blu per l’Autismo

Quasi 40 mila chilometri percorsi per la Marcia in blu 2022 dedicata all'autismo e organizzata da Fondazione Bambini e Autismo Onlus insieme a numerose associazioni del territorio.

"Praticamente la circonferenza della Terra — dicono gli organizzatori alla Fondazione — un abbraccio simbolico globale a chi vive la condizione autistica che arriva il giorno seguente alla Giornata Mondiale dell'Autismo. Coincidenze? Noi non crediamo", concludono sorridendo. E del resto l'autismo non ha confini, riguarda in modo uniforme tutti i Paesi del mondo, e lo stesso oggi si può dire della solidarietà.

Tra sponsorizzazioni ed erogazioni liberali — la marcia, infatti, non ha una quota d'iscrizione, liberi sono i chilometri da percorrere e libere e volontarie le donazioni — sono stati raccolti 10 mila euro. "Abbiamo bissato la cifra dello scorso anno e in un momento duro, in cui molte famiglie hanno difficoltà a far quadrare i conti a fine mese, ci pare un risultato bellissimo", è stato detto durante la cerimonia conclusiva dell'evento che si è tenuta oggi, 3 aprile, alla Loggia del Municipio di Pordenone e in diretta Facebook sulla pagina di Fondazione Bambini e Autismo.

Tantissimi i Comuni, le associazioni e le scuole coinvolte che hanno camminato, donato, e si sono inventati modi personali per aderire alla marcia. Tra questi, anche FriulAdria Crèdit Agricole, main sponsor dell'evento che, oltre a donare, ha partecipato attivamente coinvolgendo i propri dipendenti che hanno camminato per chilometri.

L'ultimo miglio simbolico della Marcia è stato percorso oggi da piazzetta Cavour al Municipio di Pordenone, insieme ai rappresentanti delle Istituzioni: sindaci, assessori e consiglieri di tutti i mandamenti storici del territorio, ovvero Pordenone, Sacile, San Vito al Tagliamento, Maniago e Spilimbergo. Coinvolti anche i Distretti di Parma e Fidenza. Si può infatti camminare in tutta Italia, e così è stato da Nord a Sud, ma i cuori pulsanti dell'evento si trovano nel pordenonese e nel parmense, dove Fondazione Bambini e Autismo ha le proprie sedi e i propri Ambasciatori. Quest'ultimi si sono spesi tantissimo per coinvolgere i cittadini e camminando in prima persona.

Presenti anche le associazioni di familiari Noi Uniti per l'Autismo, che hanno aperto il corteo con le loro speciali "hugbike" (biciclette degli abbracci), i clown volontari di Claunando e la Ciclistica portogruarese. La pagina Facebook ufficiale @marciainblu è stata invasa delle foto dei partecipanti, tutte condivise con l'hashtag #marciainblu2022 e proiettate anche sullo schermo allestito sotto la loggia.

Si chiude così un weekend pieno di iniziative che, tra convegni, cinema e infopoint, ha sensibilizzato e informato su una condizione, quella autistica, che riguarda tantissime famiglie, e a favore della quale sta per sorgere a Pordenone l'Unità di Urgenza e Prevenzione, nuova struttura che andrà ulteriormente ad allargare la rete di servizi di Fondazione Bambini e Autismo onlus. Per info