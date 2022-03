A Pordenone la Settimana mondiale del glaucoma

Dal 7 al 13 marzo scatta la Settimana mondiale del glaucoma, una campagna per evitare la prima causa di cecità irreversibile al mondo. Spesso la prevenzione salva la vista. Proprio per questo, dal 5 al 13 marzo in Fiera a Pordenone, in occasione di Ortogiardino, saranno presenti l’unità mobile oftalmica e il team oculistico dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità - Comitato di Pordenone.

Una settimana dedicata alla prevenzione e all’informazione su una malattia degenerativa che colpisce, solo in Italia, oltre un milione di persone, la metà delle quali non è neppure consapevole di esserne affetta. Il glaucoma è la prima causa di cecità irreversibile al mondo e colpisce 55 milioni di persone: si manifesta quasi sempre coinvolgendo i due occhi, danneggiando irreparabilmente il nervo ottico. Poiché, in genere, non dà sintomi è stato ribattezzato il “ladro silenzioso della vista”.