A Pordenone riaperto il reparto Covid

L’Azienda sanitaria del Friuli occidentale in questi ultimi giorni ha reso potenzialmente disponibili alcuni propri medici infettivologi nell’attività di supporto al reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, che ne aveva fatto richiesta e che ha già cominciato ad accogliere, da tempo, pazienti Covid.

Le due Direzioni Sanitarie di Asufc e di Asfo, dirette rispettivamente da Laura Regattin e Michele Chittaro, si sono accordate affinché questa collaborazione possa proficuamente avere luogo. "L’azione congiunta dei diversi ospedali della regione Friuli Venezia Giulia, è in effetti un valore aggiunto che dobbiamo continuare a perseguire anche in questa nuova fase, a conferma che la gestione in rete dei casi, rappresenta un modello vincente”, rimarca il Direttore Generale di Asfo, Joseph Polimeni.

“Da ieri Asfo – dichiara Chittaro - ha riaperto il reparto Covid nella SC di Pneumologia dell’Ospedale di Pordenone, con un totale di 24 posti letto, 14 di degenza ordinaria e 10 di sub intensiva. I pazienti attualmente ricoverati sono quattro”.