A Pordenone terzo corso per colf, babysitter e badanti

Partirà a febbraio il terzo corso di formazione professionale, organizzato dalla Uiltucs di Pordenone, che fornisce l’attestato delle competenze di colf, babysitter e badanti.

Si tratta di un ‘patentino’ professionale che possono ottenere le titolari di un regolare contratto di lavoro domestico che hanno lavorato almeno 12 mesi negli ultimi tre anni, con una conoscenza base dell’italiano. Lo fa sapere Fabrizio Benincà della Uiltucs di Pordenone, aggiungendo che "nel 2022 l'associazione sindacale aveva già organizzato analoghi corsi di formazione, accreditati presso l’ente bilaterale Ebincolf, che a dicembre avevano poi permesso alle allieve di sostenere gli esami per la qualifica di Colf, Badante e Babysitter".

"Grazie alla formazione e al patentino - continua il sindacalista - oltre ad avere un riconoscimento ufficiale della professione, colf, babysitter e badanti avranno più opportunità e diritti in un mercato del lavoro, quello dell’assistenza alla persona, sempre più centrale nella nostra società e sempre più regolato. Dall’altra parte le persone assistite avranno una garanzia di qualità dell’assistenza ricevuta".

Il corso prevede tre moduli. Il più lungo è quello ‘Colf generico-polifunzionale’ da 40 ore, in cui si affronteranno in dettaglio tutte conoscenze teoriche su mansioni, uso di strumenti, impiego di elettrodomestici, norme di sicurezza ed economicità per pulizia della casa, pulizia e gestione degli indumenti; acquisto e gestione degli alimenti, preparazione dei pasti; cura di piante e animali domestici. Parte che prevede anche quattro ore di formazione pratica, seguita da quattro ore di teoria sulla comunicazione, deontologia e gestione della conflittualità, e quattro su diritti e doveri previsti dalle leggi sul lavoro.

Il modulo di specializzazione ‘Babysitter’ di 24 ore aggiunge la formazione su compagnia, vigilanza, assistenza nel gioco del bambino; accompagnamento nelle passeggiate e a scuola; cura e pulizia del bambino, somministrazione dei pasti e medicinali (quando non riservato al personale sanitario).

E’ di 24 ore anche il modulo di specializzazione ‘Badante’ che comprende la formazione su compagnia e vigilanza all’anziano e al disabile; accompagnamento nelle passeggiate e in altre commissioni fuori dall’abitazione; attività di cura e pulizia dell’anziano e del disabile, somministrazione dei pasti e medicinali (quando non riservato al personale sanitario).