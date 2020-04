A Remanzacco parte la sanificazione delle strade

Al via alla pulizia delle strade a Remanzacco per il contrasto alla diffusione del Covid-19. A partire da questo pomeriggio, mercoledì 8 aprile, verrà eseguita l'igienizzazione delle aree sensibili del territorio. Al lavoro la squadra comunale di Protezione Civile con il contributo dei militari dell’Esercito di stanza alla caserma "Lesa". Saranno utilizzati gli apparati di grande capacità in dotazione per permettere la copertura di vaste aree in tempi ridotti, con risparmio di personale.

Il concorso, chiesto dal Sindaco Briz nel quadro degli eccellenti rapporti tra la popolazione e i militari, è stato tempestivamente autorizzato dal Ministero della Difesa.

Contemporaneamente, squadre miste di volontari e militari dei due reggimenti stanno consegnando generi alimentari, medicinali e mascherine ai residenti secondo il piano di distribuzione del comune.