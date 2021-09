A Ronchi arriva l'autoemoteca d'autunno

“Non so per chi...ma so perché! Autoemoteca d'autunno per raccogliere donazioni di sangue e plasma”. Questo il tema che accompagnerà l'evento promosso a Ronchi dei Legionari giovedì 30 settembre.

Dalle 8 ale 13, infatti, sarà in funzione l'autoemoteca che, nell'occasione, troverà posto in piazzale Martiri delle Foibe, con accesso da via VII Giugno o da via Cau de Mezo.

L’invito a essere presenti è rivolto a tutti i donatori e a tutta la popolazione di Ronchi. La raccolta di emocomponenti sarà gestita nel rispetto delle normative e dei protocolli per il contenimento dell’emergenza Covid-19, mentre a tutti i donatori sarà offerta la colazione.

L'evento, il primo nel suo genere nella cittadina, è promosso dalla sezione cittadina dell'Associazione donatori volontari del sangue, aderente alla Fidas e con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

Ci si può già prenotare ed è possibile farlo chiamando i numeri 334-6758458 (Renato Chittaro) o 347-8927298 (Enzo Zuin), per avere un ingresso preferenziale, eliminando ogni coda.

Si vuol dare una spinta alla donazione del sangue e del plasma. La sezione di Ronchi dei Legionari, fondata 50 anni fa, è molto attiva, ma è sempre tempo per migliorare le performance. I numeri, in questi mesi del 2021, sono stati positivi. Il presidente, Enzo Zuin e tutto il direttivo ringraziano le persone che si sono messe a disposizione.

“Ma non possiamo non invitare a donare di più. Sarebbe cosa gradita – afferma lo stesso Zuin - avere un numero costante di donazioni, se possibile 35, 40 al mese, proprio come avvenuto all'inizio dell'anno. Anche perché si può fare affidamento su un numero fisso costante e continuativo, come viene richiesto dal centro trasfusionale e ciò per avere la garanzia costante del fabbisogno dei vari reparti ospedalieri. Il numero di donatori a Ronchi dei Legionari, facendo 2 donazioni anno, coprirebbe di gran lunga quanto richiesto. Basta poco, buon senso civico ed altruismo ed è sempre meglio dare che ricevere”.

Era il lontano 18 luglio 1971, quando un gruppo di ronchesi costituirono la locale sezione dell’Advs. Un'associazione che ha mosso i suoi passi anche attraverso l'azione di due grandi personaggi, Gino Piazza e Pietro Pasqualetto, il primo fondatore del movimento a Ronchi dei Legionari, il secondo presidente appassionato per moltissimi anni, fautore, tre la altre cose, del gemellaggio con i donatori sloveni di Nova Gorica. Che, nel 2020, ha festeggiato i suoi primi 35 anni. Una delle associazioni più importanti della cittadina, sviluppata grazie a Gino Piazza, e poi ai presidenti Pasqualetto, Vinicio Pohlen, Marzia Nadalutti, sino all'attuale presidente, Enzo Zuin.