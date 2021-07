A Ronchi dei Legionari riapre il centro diurno per anziani

La residenza protetta per anziani Domenico Corradini di Ronchi dei Legionari, la prima dell'intero mandamento, sta per affrontare un'altra tappa importanza. “Ed è con estrema felicità che, nonostante mille difficoltà – sono le parole dell'assessore alle politiche sociali, Gianpaolo Martinelli - ci stiamo avviando alla riapertura del nostro centro diurno. Un passo importante che è stato preparato con dovizia di particolari e rispettando appieno tutte le regole”.

Il centro diurno riaprirà i battenti lunedi 19 luglio, inizialmente con quattro utenti al giorno, di cui tre con frequenza giornaliera per tutta la settimana, dalle 8.30 alle 17.30 e con un utente sino alle 19.30. Un percorso iniziato già il 29 aprile scorso, attraverso un incontro con il direttore generale, dottor Samani, in cui è stato chiesto di prendere in esame il problema del centro diurno per supportare le famiglie rimaste sprovviste del servizio dal marzo 2020.

Il 7 giugno è stata inviata una nota, anche al dottor De Vuono, per concordare la possibilità di riapertura del servizio, a cui è seguito il consenso definendo i criteri per l’attivazione. “Abbiamo quindi dato comunicazione ed abbiamo condiviso il percorso con i familiari dei precedenti fruitori – ha continuato Martinelli – e ciò per conoscere interesse e necessità, mentre siamo poi arrivati alla definizione con la cooperativa che ha la gestione del global service, per le modalità operative da adottare per il ripristino in sicurezza del servizio, trasporto compreso”.

La modalità condivisa con Asugi prevede il trasporto con un mezzo che garantisca solo due utenti a debita distanza, tutti i partecipanti dovranno avere il ciclo vaccinale completato, così come il personale dedicato, è stata decisa l'applicazione di tutti i protocolli di prevenzione del contagio, l'esecuzione periodica dei tamponi di controllo ed è stato siglato patto di condivisione del rischio tra struttura e frequentanti o legali rappresentanti, come previsto dalla ordinanza del Ministero della Salute dell'8 maggio.

“Voglio esprimere – sono ancora le parole dell'assessore - un sincero ringraziamento alla dottoressa Angelini che, tenacemente, ha creduto, sin da subito, alla possibilità di riaprire l'accoglienza ai nostri ospiti esterni, al segretario generale, dottoressa Candotto, che ci ha sempre sostenuto ed incoraggiato, al dottor Samani, direttore socio sanitario di Asugi, per un augurio di buon lavoro per questa nuova sfida che ha accolto ed al dottor De Vuono, direttore del distretto Basso Isontino, il quale si è sempre reso disponibile e sensibile agli argomenti trattati. Un grazie alle famiglie che hanno sofferto in questo periodo difficile, un grazie ai nostri ospiti che, anche loro hanno sofferto e subito questo periodo cosi assurdo e, non ultimo, un grazie al personale per il loro lavoro silenzioso e quotidiano. La sfida che ci aspetta sarà ancora più impegnativa, Si tratta di ripartire, tornando, per quanto possibile, verso una normalità. Ma, soprattutto, è necessario recuperare le relazioni, gli affetti e la fiducia nelle persone, che sono le uniche cose importanti che abbiamo”.